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АМКУ начал расследование против ПриватБанка и Ощадбанка за завышение ставки интерчейндж
17:28 16.04.2021 |
Антимонопольный комитет Украины начал расследование злоупотребления монопольным положением государственными ПриватБанком и Ощадбанком на рынке эквайринговых услуг, в том числе в части установления размера ставки межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов, интерчейндж. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
До данным комитета, в 2018-2020 годах услуги эквайринга предоставляли около 30 банков. Но только ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.
"Такое положение ПриватБанка и Ощадбанка имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке услуг эквайринга", - объясняют в АМКУ.
Комитет располагает фактами того, что ПриватБанк и Ощадбанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги, указывают в АМКУ.
"Такие действия субъектов, имеющих структурные признаки монопольного (доминирующего) положения были расценены Комитетом как возможное нарушение конкурентного законодательства. Окончательные выводы - впереди", - резюмировали в Антимонопольном комитете.
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