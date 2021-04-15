Нафтогаз пожаловался АМКУ на «компанию-клона», которая запутывает потребителей

ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности частной компании ООО «Нафтогаз Постачання» и просит быть внимательными, присоединяясь к рыночному поставщику.

Об этом Укринформу сообщили в Департаменте по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«ГК «Нафтогаз Украины» является частью государственной Группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Однако, несмотря на схожесть названий, ООО «Нафтогаз Постачання» является частной компанией, которая была создана в конце 2020 года. Хоть компания и зарегистрирована в Киеве, обслуживает она преимущественно клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цены ГК «Нафтогаз Украины», в частности в апреле - на 15%», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе заметили, что сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний, и выразили опасения относительно возможных манипуляций при подключении клиентов. По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и правоохранительные органы относительно нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно неправомерного и необоснованного использования торговой марки, принадлежащей ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» на основании свидетельства на торговую марку №284247.

"Компания не предоставляла другому поставщику каких-либо разрешений на использование ни торговой марки, ни своих фирменных наименований. Поэтому использование в своем названии и в доменном имени обозначений «Нафтогаз», идентичных с фирменным наименованием и торговой маркой ГК «Нафтогаз Украины», является неправомерным", - подчеркнули в газопоставляющей компании.

ГК «Нафтогаз Украины» обращает внимание клиентов и просит быть внимательными, выбирая рыночного поставщика. Заполняя и подписывая заявление-присоединение, которое предлагают консультанты вне партнерской сети ГК «Нафтогаз Украины», обратите внимание на точный юридический адрес и название компании, клиентом которой вы становитесь, на стоимость природного газа. В случае возникновения дополнительных вопросов относительно подключения к ГК «Нафтогаз Украины» советуем обращаться в наш контакт-центр.

Как сообщалось, с 1 февраля 2021 года 12 тыс. домохозяйств в городе Кременец и близлежащих населенных пунктах Тернопольской области остались без поставщика: ГП «Кременецкое УПРГ» из-за невыполнения требований Кодекса газотранспортной системы прекратило поставлять газ своим бытовым клиентам. По Правилам поставки природного газа, этих клиентов временно будет обслуживать поставщик «последней надежды» (ППН) - ГК «Нафтогаз Украины». Это уже третий случай, когда жители Кременца оказываются без рыночного поставщика. В октябре прошлого года горожане уже получали газ за счет ППН.

На протяжении февраля и марта компания ООО «Нафтогаз Постачання» активно присоединяла клиентов в своем офисе в Кременце, который открыла в здании и на территории местного оператора газораспределительных сетей (ГРС) - ГП «Кременецкое УПРГ». По свидетельствам жителей Кременца, клиентов, которые обращались к оператору ГРС с вопросом заключения договоров с новым поставщиком, направляли в офис ООО «Нафтогаз Постачання».