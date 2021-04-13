С Энергоатомом за I квартал рассчитались лишь на 19% - руководитель





Уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию, которую поставил Энергоатом в I квартале, составляет лишь 19%.

Как передает корреспондент Укринформ, об этом во время пресс-конференции заявил и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

«Расчеты ГП " Гарантированный покупатель" в I квартале составляют лишь 19%. Общая задолженность за поставленную электроэнергию в I квартале увеличилась и достигла 22,8 млрд грн», - сказал Котин.

Из общей суммы долга, 11,6 млрдгрн - это долг ГП "Энергорынок", 7,1 млрд грн - долг ГП "Гарантированный покупатель", 4,1 млрд грн - долг НЭК "Укрэнерго". Вместе с тем, подчеркнул президент НАЭК "Энергоатом", более половины производимой электроэнергии компания продолжает поставлять для населения в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО) по цене 15 коп. за кВт-час.

Как сообщал Укринформ, согласно положению о возложении специальных обязанностей (ПСО), НАЭК "Энергоатом" обязана продавать ГП "Гарантированный покупатель" электрическую энергию в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей в торговой зоне объединенной энергетической системы Украины. С 1 января 2021 года Энергоатом осуществляет продажу электрической энергии для нужд населения государственному предприятию "Гарантированный покупатель" по цене 15 коп. за 1 кВт-ч.

В марте 2021 ГП "НАЭК" Энергоатом "заявил, что ГП "Гарантированный покупатель" искусственно завышает объемы электроэнергии, в которой нуждается население.

По итогам I квартала 2021 года ГП "НАЭК "Энергоатом" рассчитывает получить более 1 млрд грн чистой прибыли, сообщил во время пресс-конференции и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"По итогам I квартала 2021 года ГП "НАЭК "Энергоатом" ожидает получить около 2,4 млрд грн валовой прибыли и чуть более 1 млрд чистой прибыли. В I квартале прошлого года было 1,5 млрд грн грн чистого убытка", - сказал Котин.

По его словам, общая сумма поступлений в I квартале 2021 года составила 16,7 млрд грн, что на 13% больше, чем за I квартал 2020 года и на треть больше, чем в IV квартал 2020 года. Благодаря положительным финансовым результатам, в I квартале планируется уплатить около 1,3 млрд грн дивидендов и налога на прибыль.

По словам Котина, основными факторами роста прибыли в I квартале стало стабильное поступление средств за электроэнергию, реализованную на аукционе 21 декабря 2020 года, а также частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго" за ранее отпущенную электроэнергию в сумме почти 3 млрд грн. Еще одним фактором стало выведение из плановых ремонтов энергоблоков АЭС на 48 дней ранее запланированного.

Как сообщал Укринформ, по итогам 2020 года ГП "НАЭК "Энергоатом" получил 45,648 млрд грн чистого дохода от реализации продукции и 6,837 млрд грн валовой прибыли. Что касается чистого убытка Энергоатома, показанного в годовой финансовой отчетности компании в объеме 4,8 млрд грн, то, как отметили в НАЭК, он возник вследствие факторов, которые не зависят от государственного предприятия: курсовой разницы; принудительного сокращения объема товарной продукции Энергоатома с 80,6 млрд кВт-час. до 73,7 млрд кВт-час. согласно Прогнозному балансу, утвержденному Минэнерго в апреле 2020 года; прямых потерь компании из-за цены, по которой Энергоатом в рамках ПСО поставляет электроэнергию для населения.