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АМКУ разблокировал закупку пассажирских вагонов для Укрзализныци
15:55 12.04.2021 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 8 апреля 2021 года отклонил жалобу ООО "Терминал-Запад" и разблокировал закупку пассажирских вагонов АО "Укрзализныця".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины 8 апреля 2021 года отклонила жалобу, которая блокировала процедуру закупки пассажирских вагонов АО "Укрзализныця", объявленную компанией еще 25 февраля этого года", - говорится в сообщении.
В Укрзализныце отмечают, что это важное решение, которое восстанавливает тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов на выполнение соответствующей программы Государственного бюджета Украины на 2021 год. Решение должно быть опубликовано в течение трех рабочих дней.
В Укрзализныце напоминают, что компания "Терминал-Запад", в форме ООО с уставным капиталом в 10 тыс. грн, обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки.
"Жалобщик назвался "официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA". Впрочем, АО "Укрзализныця", которое свыше 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет", - отмечают в УЗ.
Нарушен был и установленный законодательством порядок подачи жалоб, а по существу жалобы АО "Укрзализныця" предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения.
Следующим этапом закупки станет раскрытие тендерных предложений. В зависимости от результатов этого этапа АО "Укрзализныця" сможет перейти к следующим шагам по реализации сверхважной программы по обновлению пассажирского подвижного состава.
Как сообщал Укринформ, в госбюджете на 2021 год предусмотрено более 4,5 млрд грн на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.
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