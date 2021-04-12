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Компания Фирташа переводит активы на кипрские компании - Оpendatabot
15:38 12.04.2021 |
Акционерное общество "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз", которое входит в группу РГК (Региональная газовая компания), после открытия производства по делу о банкротстве перевело часть активов на кипрские компании.
Как передает Укринформ, это следует из информации, обнародованной платформой открытых данных Оpendatabot.
Так, 7 апреля 2021 года "Днепропетровскгаз" был указан как основатель ООО "Днепропетровскгаз сбыт".
7 апреля "Днепропетровскгаз сбыт" сменил учредителей, ими теперь являются кипрские компании Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Ventures Limited, Matheron Limited, Krezer Holdings Limited.
При этом, 4 апреля 2021 года, согласно данным Единого реестра судебных решений, должно было состояться подготовительное заседание по делу о банкротстве АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз". Иск подала НАК "Нафтогаз Украины".
Однако подготовительное заседание было перенесено на 14 апреля 2021 года, поскольку 2 апреля Нафтогаз Украины направил ходатайство о переносе заседания.
Как следует из постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 23 марта 2021 года, "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".
По информации Нафтогаза, на 6 апреля 2021 года долг Днепропетровскгаза перед Нафтогазом составил 2,04 млрд грн.
Днепропетровскгаз входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.
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