Компания Фирташа переводит активы на кипрские компании - Оpendatabot

Акционерное общество "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз", которое входит в группу РГК (Региональная газовая компания), после открытия производства по делу о банкротстве перевело часть активов на кипрские компании.

Как передает Укринформ, это следует из информации, обнародованной платформой открытых данных Оpendatabot.

Так, 7 апреля 2021 года "Днепропетровскгаз" был указан как основатель ООО "Днепропетровскгаз сбыт".

7 апреля "Днепропетровскгаз сбыт" сменил учредителей, ими теперь являются кипрские компании Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Ventures Limited, Matheron Limited, Krezer Holdings Limited.

При этом, 4 апреля 2021 года, согласно данным Единого реестра судебных решений, должно было состояться подготовительное заседание по делу о банкротстве АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз". Иск подала НАК "Нафтогаз Украины".

Однако подготовительное заседание было перенесено на 14 апреля 2021 года, поскольку 2 апреля Нафтогаз Украины направил ходатайство о переносе заседания.

Как следует из постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 23 марта 2021 года, "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".

По информации Нафтогаза, на 6 апреля 2021 года долг Днепропетровскгаза перед Нафтогазом составил 2,04 млрд грн.

Днепропетровскгаз входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.