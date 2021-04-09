Укроборонпром на 5% увеличил производство в I квартале

Общий объем производства (товары, работы, услуги) предприятий государственного концерна "Укроборонпром" в первом квартале текущего года приблизился к 7 млрд грн в денежном эквиваленте, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Наибольший вклад в достижение общего результата - свыше 3,2 млрд грн - сделан в области авиастроения и авиаремонта. Объем производства высокоточного оружия и превысил 1,4 млрд грн. Предприятия, входящие в управление бронетанковой техники, изготовили продукции, выполнили работ и предоставили услуг на более чем 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении Укроборонпрома.

специальных приборов составляет более 0,6 млрд грн, а судостроения, судоремонта и морской техники - более 0,3 млрд грн.

Наибольшего роста против первого квартала прошлого года достигли сферы авиастроения и авиаремонта (28%), радиолокации (28%) и изготовления высокоточного оружия и боеприпасов (25%).

Кроме этого, в I квартале предприятия-спецэкспортеры увеличили объемы экспортно-импортных операций (отгрузка продукции/поступление средств) на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы работаем над выполнением своей главной задачи - укреплением обороноспособности государства и обеспечением украинской армии вооружением и военной техникой. Мы развиваем партнерство с иностранными государствами и укрепляем свой статус надежного поставщика качественной продукции для внешних рынков", - отмечает генеральный директор концерна Юрий Гусев.

