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Укроборонпром на 5% увеличил производство в I квартале
17:40 09.04.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Наибольший вклад в достижение общего результата - свыше 3,2 млрд грн - сделан в области авиастроения и авиаремонта. Объем производства высокоточного оружия и превысил 1,4 млрд грн. Предприятия, входящие в управление бронетанковой техники, изготовили продукции, выполнили работ и предоставили услуг на более чем 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении Укроборонпрома.
специальных приборов составляет более 0,6 млрд грн, а судостроения, судоремонта и морской техники - более 0,3 млрд грн.
Наибольшего роста против первого квартала прошлого года достигли сферы авиастроения и авиаремонта (28%), радиолокации (28%) и изготовления высокоточного оружия и боеприпасов (25%).
Кроме этого, в I квартале предприятия-спецэкспортеры увеличили объемы экспортно-импортных операций (отгрузка продукции/поступление средств) на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Мы работаем над выполнением своей главной задачи - укреплением обороноспособности государства и обеспечением украинской армии вооружением и военной техникой. Мы развиваем партнерство с иностранными государствами и укрепляем свой статус надежного поставщика качественной продукции для внешних рынков", - отмечает генеральный директор концерна Юрий Гусев.
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