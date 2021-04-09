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ПриватБанк запустил отправку SWIFT-переводов через Приват24
13:14 09.04.2021 |
Государственный ПриватБанк (Киев) запустил отправку иностранных Swift-переводов через мобильный банк Приват24 для iOs и Android, сообщила пресс-служба банка в пятницу.
"Отправить деньги можно в любой из более 120 мировых валют по полной так и сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как счетом в валюте, так и гривневым счетом", - говорится в сообщении.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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