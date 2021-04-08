АМКУ оштрафовал венгерского владельца крупных подрядчиков Укравтодора

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 65 млн грн компанию Üttema Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Венгрия) за приобретение двух украинских компаний - ООО "Киевдорбуд" (Киев) и ООО "Ростдорстрой" (Одесса) без получения разрешений на концентрацию. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет установил, что в октябре 2018 года Üttema приобрела акции Ростдорстроя, а в ноябре этого же года - акции Киевдорбуда.

При этом участники концентрации обратились в АМКУ за получением разрешений только в июне 2020 года - почти через два года.

АМКУ установил, что товарным рынком в указанных концентрациях является общегосударственный рынок строительства дорог и автострад. Приобретенные компании выступали как субподрядчиками так и генподрядчиками и могли привлекать других хозсубъектов для выполнения работ.

Стоимостные показатели участников концентрации по итогам 2017 года превышали пороговые значения, поэтому концентрация должна была осуществляться только после получения разрешения АМКУ, пояснили в комитете.

За это АМКУ признал компанию Üttema нарушителем и наложил совокупный штраф в размере 64,77 млн грн.

Также комитет установил, что доля участников концентрации на общегосударственном рынке строительства дорог и автострад по итогам 2015-2019 годов и 9 месяцев 2020 года составляла 10%.

Поэтому АМКУ предоставил компании Üttema разрешение на приобретение доли в уставном капитале указанных компаний.

