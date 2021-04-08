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Нафтогаз выделил закупки в самостоятельную корпоративную функцию
12:39 08.04.2021 |
НАК «Нафтогаз Украины» создала отдельное корпоративное подразделение для управления закупками.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.
«Для успешного внедрения реформы закупок группа «Нафтогаз» выделила это направление в самостоятельную корпоративную функцию - «Управление закупками». Возглавит его гражданка Нидерландов Ольга Бородина», - говорится в сообщении.
Основная задача новосозданного департамента - обеспечить эффективный процесс управления закупками группы "Нафтогаз".
Бородина будет отвечать за полноценное внедрение унифицированной системы управления цепочками поставок Supply Chain Management (SCM). А также, будет заниматься такими бизнес-процессами группы, как управление потребностями; категорийный менеджмент; управление закупками.
Как сообщают в "Нафтогазе", Бородина имеет 20-летний опыт работы в энергетической сфере, в частности, в нефтегазовой отрасли. Она зарекомендовала себя как специалист по вопросам эффективного управления закупками. До прихода в «Нафтогаз» она работала в Royal Dutch Shell. В частности, в течение 2014-2016 годов занимала должность генерального директора по развитию цепочек поставок в Shell Global Solutions International BV.
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