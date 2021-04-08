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«Тарифная» комиссия оштрафовала Харьковоблэнерго на 1,7 миллиона
09:36 08.04.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО «Харьковоблэнерго» на 1,7 млн грн за избыточное начисление потребленной электрической энергии.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 7 апреля.
Штрафная санкция была применена из-за несоблюдения АО «Харьковоблэнерго» обязанности лицензиата обеспечивать и осуществлять коммерческий учет электрической энергии и обмен данными коммерческого учета в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Так, по обращению адвоката, который действовал в интересах потребителя, проверкой было установлено, что АО «Харьковоблэнерго» осуществило избыточное начисление потребленной электрической энергии по 19 лицевым счетам бытовых потребителей в объеме 11,5 млн кВт-час. за октябрь 2020 года, которые были переданы в ЧАО «Харьковэнергосбыт».
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