Банк «Конкорд» на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлек 170 млн грн

Банк "Конкорд" (Днепр) на тендере Национального банка Украины (НБУ) 2 апреля привлек 170 млн грн под 6,5% годовых по 90-дневному рефинансированию, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, НБУ также удовлетворил заявку БТА Банка на 30 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 45 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 58,568 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года и 12 марта 2021-го, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 11 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 68,81 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоится 9 апреля.