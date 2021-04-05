Финансовые новости
- |
- 05.04.21
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин назначил в набсовет «Ощадбанка» соратницу Ермака
09:30 05.04.2021 |
Кабинет министров назначил членом наблюдательного совета "Ощадбанка" по квоте правительства Розу Тапанову.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №269-р от 2 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.
Другим своим распоряжением №268-р от 1 апреля Кабмин уволил с указанной должности Тараса Кириченко.
Роза Тапанова является руководителем Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Кроме того, она была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", когда его совладельцем был глава Офиса президента Андрей Ермак, отмечает Finbalance.
Так, Ермак в своей декларации за 2020 год указывал, что в прошлом году получил доход в виде зарплаты от упомянутого адвокатского объединения в размере 4 898 грн. В декларации за 2019 год Ермак отмечал, что в соответствующий период времени был бенефициаром и владельцем корпоративных прав (60% капитала) в этом же адвокатском объединении "Международная юридическая компания".
При этом Ермак является бенефициаром ООО "Международная юридическая компания".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Больше грязи: Как изменятся избирательные кампании после победы «слуги» Вирастюка
ТОП-НОВОСТИ
|УПЦ и Зеленский. Отменит ли президент принудительное переименование церкви
|Позитив недели. Наши ПТРК «Корсар» готовы бить по российским танкам
|Мутные маневры. Как в ОРДЛО готовятся к весенней эскалации
|Рост курса доллара на межбанке 2 апреля объясняли совпадением сразу трех факторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин назначил в набсовет «Ощадбанка» соратницу Ермака
|«Укроборонпром» сменил гендиректора Харьковского бронетанкового завода
|Укрэксимбанк присоединился к BankID НБУ
|Нацбанк разрешил Фиале купить банк Новинского
|Чистый доход Энергоатома за I квартал превысил 16,4 миллиарда
|Первый мобильный оператор подключился к системе BankID
Это интересно
|Opel заменит логотипы на машинах QR-кодами
|IBM установит в клинике США первый частный квантовый компьютер
|Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS
|Массовые электромобили начнут приносить прибыль только при цене батарей $60 за 1 кВт‧ч
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR