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«Укроборонпром» сменил гендиректора Харьковского бронетанкового завода
15:52 02.04.2021 |
"Укроборонпром" назначил гендиректором Харьковского бронетанкового завода Германа Сметанина.
Как сообщает пресс-служба завода, соответствующий приказ генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал 29 марта.
Новый руководитель завода уже приступил к выполнению своих обязанностей, соответствующие изменения также уже внесены в госреестр юрлиц.
Сметанин с 2019 года и до последнего времени занимал должность директора по производству Машиностроительного завода им. Малышева. До этого работал главным инженером на госпредприятии "Львовский бронетанковый завод".
ГП "Харьковский бронетанковый завод" - один из лидеров украинского танкостроения. Предприятие осуществляет восстановление и ремонт танков Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80; ремонт двигателей: В-2, В-55, В-46, В-84, 5ТДФ, 6ТД, ГТД-1100, ГТД-1250; ремонт спецтехники: ПТС-2; модернизацию танка Т-55 до уровня Т 55-64, танка Т-72 - до уровня Т-72-5ТДФ.
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