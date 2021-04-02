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Укрэксимбанк присоединился к BankID НБУ
11:02 02.04.2021 |
Государственный Укрэксимбанк (Киев) присоединился к системе электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины (НБУ), сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.
Согласно сообщению, для получения услуг с помощью системы BankID клиентам Укрэксимбанка нужно пройти онлайн-регистрацию на электронных порталах учреждений, которые предоставляют такие сервисы, в частности Минюста, Минцифры, Госгеокадастра или Киевского госгорадминистрации.
Как сообщалось, BankID НБУ открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений и предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам.
В целом система BankID НБУ насчитывает 31 банк-идентификатор, в том числе ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, банки "Альянс", "Форвард", ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Аккордбанк, банк "Глобус", Пиреус Банк, Правэкс Банк, Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк (все - Киев), Мотор-Банк (Запорожье), "Восток", Радабанк, банк "Конкорд", А-Банк (все - Днепр), Кредобанк, Идея Банк, банк "Львив" (все - Львов), "Пивденный" (Одесса), МТБ Банка (Одесская обл.), Асвио Банк (Чернигов) и виртуальный monobank.
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