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В Укрзализныци планируют как можно быстрее провести разделение компании
08:33 01.04.2021 |
Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" настроены скорее провести разделение пассажирской и грузовой вертикалей компании.
Как передает Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении наблюдательного совета и правления АО «Укрзализныця», опубликованном на сайте компании.
"Принимая во внимание предоставленный мандат и стратегический план, утвержденный акционером, то есть правительством Украины, наблюдательный совет и правление решительно и твердо настроены на быстрое внедрение отраслевых реформ, как это определено в долгосрочной Стратегии общества. Как один из ключевых элементов, разделение грузовой и пассажирской вертикалей будет нацелено на обеспечение как прозрачных и конкурентных цен, так и на улучшение услуг", - говорится в заявлении.
Отмечается, что обе структурные единицы будут разделены таким образом, чтобы остаться важными участниками на равных условиях либерализованных рынков, не обремененными перекрестным субсидированием убыточных пассажирских услуг за счет грузовых перевозок. Отделение будет осуществлено в соответствии с тщательно разработанным, полностью доработанным и согласованным планом реализации, который касается всех компонентов Укрзализныци, всего железнодорожного сектора.
В заявлении отмечают, что завершение разделения зависит от своевременного утверждения реформы тарифов на грузовые перевозки, и определения механизмов компенсаций за предоставление общественных услуг в сфере пассажирских перевозок.
Исполнительное руководство Укрзализныци планирует усилить свое внимание на обеспечении финансовой и операционной стабильности как своем главном приоритете. Как только это будет обеспечено, наблюдательный совет приступит к выбору нового постоянного председателя правления компании.
Как сообщал Укринформ, 17 марта 2021 года Кабинет Министров принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Временно исполнение обязанностей председателя правления было возложено на члена правления компании Ивана Юрика.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-встречи с Европейской бизнес ассоциацией заявил, что одной из причин увольнения Владимира Жмака с должности председателя правления АО "Укрзализныця" стало отсутствие последовательной и системной стратегии по разделению компании.
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