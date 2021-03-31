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АМКУ признал топливную монополию «Привата» и наложил рекордный штраф 4,7 млрд грн
12:18 31.03.2021 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании, входящие в группу «Приват», в объеме 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
«Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение», - цитирует пресс-служба председателя комитета Ольгу Пищанскую.
В частности, штраф наложен на ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»). В этом проекте принимают участие около 1 625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.
Комитет определил, что проект «Авиас» «является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников». Так, во всей сети продавался бензин и дизтопливо Keropur®ENERGY, единовременно устанавливались одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал «центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепре, в котором осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.
Кроме того, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.
Также постоянно менялся состав юридических лиц-участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации в Харькове.
Комитет установил, что операторы АЗС, в т.ч. «Укрнафта», закупали у «Укртатнафты» светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.
«Такое согласованное поведение участников проекта «Авиас» нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это, комитет утвердил за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн», - говорится в сообщении АМКУ.
Напомним, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках своего расследования, согласно которым 1 625 операторов АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г.. В случае «Укрнафты» - это 2,69 млрд грн.
Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения согласованных антиконкурентных действий.
В декабре прошлого года Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которыми были заблокированы расследования Антимонопольного комитета против группы компаний, и направил дело на повторное рассмотрение.
Справка enkorr
На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1 540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.
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