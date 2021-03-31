Финансовые новости
- |
- 31.03.21
- |
- 08:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дело Ощадбанка против РФ: во Франции суд отменил решение о компенсации 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма
07:58 31.03.2021 |
Парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму. Как сообщили в пресс-службе финучреждения, Ощадбанк обжалует решение парижского апелляционного суда, передает УНН.
"... сегодня парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова. Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.
"Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом. Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ноябре 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.
В целом объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 000 листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.
21 июля 2015 года "Ощадбанк" выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы
|Перевыборы в Раду. Почему на Донетчине у «слуг» не нашлось второго Вирастюка
|Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского
|Самоуспокоение Зеленского: что не так с «нормандскими» инициативами Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Смарт-ТВ: мультимедийная панель или полезный для работы гаджет
В РУБРИКЕ
|Дело Ощадбанка против РФ: во Франции суд отменил решение о компенсации 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма
|Минэкономики объявило конкурс на директора «Укрспирта»
|Госэкоинспекция завершила проверку АрселорМиттал Кривой Рог: подает на компанию в суд
|ДТЭК согласовал с кредиторами условия реструктуризации еврооблигаций
Отмечается, что компания заключила договор о блокировке со всеми членами специальной группы держателей облигаций и членами спецгруппы кредиторов банка, представляющими более 90% основной суммы кредитных средств группы, в соответствии с которым такие кредиторы согласились проголосовать за реструктуризацию.
|«Нафтогаз» и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине
|Укрзализныця увеличивает на 10% тарифные ставки и оклады
Это интересно
|В США появились новые данные об эффективности мРНК-вакцин
|VW придумала новую марку для своих электрокаров — Voltswagen
|Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha будут производить одинаковые аккумуляторы для своих электрических мотоциклов
|Mercedes-Benz разработал новый бензиновый двигатель
|Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi
|США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%
|Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых налогах