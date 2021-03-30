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Госэкоинспекция завершила проверку АрселорМиттал Кривой Рог: подает на компанию в суд
16:58 30.03.2021 |
Государственная экологическая инспекция подала исковое заявление в суд против металлургической компании АрселорМиттал Кривой Рог с требование прекратить строительство нового хвостохранилища "III карта". Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.
Формальным поводом для подачи искового заявления стало невыполнение АрселорМиттал предписаний, выданных компании инспекторами после проведения проверки объекта 14-18 марта.
"АрселорМиттал Кривой Рог не провел обязательную дополнительную оценку влияния на окружающую среду строительства нового хвостохранилища "III карта". Во время проверки инспекторы предоставили предписание провести соответствующую процедуру, однако до контрольного срока, 23 марта, компания ее не выполнила", - цитирует пресс-служба ведомства главу Госэкоинспекции Андрея Малеваного.
Согласно закону Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду (ОВД)", предприятие не может строить мощности с нарушением требований ОВД.
АрселорМиттал уже начал работы по строительству хвостохранилища "III карта". На данном этапе снят плодородный слой почвы на месте будущего хранилища отходов производства.
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