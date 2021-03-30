Укрзализныця увеличивает на 10% тарифные ставки и оклады

АО "Укрзализныця" и профсоюзы договорились с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны также договорились, что, при условии выполнения основных доходных показателей, второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября текущего года. Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас менее 30 тыс. грн.

Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик и лидер профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

«Сейчас главная цель руководства Укрзализныци - найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов», - подчеркнул Юрик.

Он также выразил надежду, что, в свою очередь, профсоюзы будут поддерживать политику АО «Укрзализныця» и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особо острые вопросы. Среди них: унификация тарифов на грузовые перевозки, освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо, уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет и др.

Как сообщал Укринформ, АО «Укрзализныця» с апреля текущего года начнет возвращение всех своих работников на полный 5-дневный режим работы.