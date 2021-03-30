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Тарифы на доставку пенсий Укрпочтой вырастут в этом году на 11%
15:31 30.03.2021 |
Повышение тарифов АО "Укрпочта" на доставку пенсий в 2021 году составит 11%.
Как передает Укринформ, об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Фейсбуке.
"Реальное повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37% помимо других расходов", - заявил Смелянский.
Директор Укрпочты также добавил, что на ближайшем заседании правительства будет вынесено на рассмотрение постановление о том, чтобы с 1 сентября 2021 года перевести на банковские карты всех пенсионеров в Украине, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет.
По словам Смелянского, при таком сокращении пенсионных выплат через Укрпочту, компании придётся сократить более 10 000 почтальонов, а значит бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем составит экономия на тарифе на доставку пенсий.
"Я очень надеюсь, что завтра - дальше откладывать уже некуда - на Кабмине будут приняты правильные решения. Которые позволят и нормально работать предприятию, и, что самое главное, не будут будоражить миллионы пенсионеров, которым и так есть, о чем думать сегодня", - написал Смелянский.
Как сообщалось, министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина" 29 марта рассказала, что между Пенсионным фондом и Укрпочтой завершаются переговоры, и 31 марта будут подписаны договоры на доставку пенсий по новым тарифами. По её словам, если новые тарифы будут утверждены, то доставка одной пенсии будет стоить 100 грн, а не 60 грн, как раньше.
Руководство Укрпочты в 2018 и 2019 годах ставило вопрос об убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий. В 2019 году было найдено решение, которое позволило продолжить предоставление услуг по выплате и доставке пенсий и социальных пособий в 2020 году. Были установлены следующие тарифы: в городах - 1,15% суммы соответствующей выплаты, в селах и поселках городского типа - 2,3%. До того времени тариф на эту услугу не менялся с 2004 года и составлял 0,79% от суммы выплаты в городах и 1,56% - в селах и поселках городского типа.
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