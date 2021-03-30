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Банк «Конкорд» взял еще один кредит рефинансирования на 120 миллионов
11:57 30.03.2021 |
Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 26 марта удовлетворил заявки двух банков на 170 млн грн под 6,5% годовых.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, 120 млн грн получил банк "Конкорд", еще 50 млн - "БТА банк".
Напомним, неделей ранее, 19 марта, банк "Конкорд" также получил кредит рефинансирования в размере 120 млн грн. Кредит на еще 60 млн грн тогда получил банк "Авангард".
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Отмечается, что компания заключила договор о блокировке со всеми членами специальной группы держателей облигаций и членами спецгруппы кредиторов банка, представляющими более 90% основной суммы кредитных средств группы, в соответствии с которым такие кредиторы согласились проголосовать за реструктуризацию.
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