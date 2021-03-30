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«Нафтогаз» получил спецразрешения на 4 нефтегазовых участка
11:54 30.03.2021 |
Госгеонедр выдала 4 спецразрешения на право пользования Балаклейским, Ивановским, Бузивським и Берестянским нефтегазовыми участками для Укргаздобычи, в компании планируют начать добычу газа в следующем году.
Об этом сообщает Укргаздобыча в Facebook.
Согласно сообщению в этом году проведут переобработку и переинтерпретацию сейсморазведочных работ 2D прошлых лет и другой имеющейся геологической информации и дадут старт 3D сейсморазведке для получения дополнительных данных.
Также в компании хотят начать восстановление и подключение нескольких ранее ликвидированных скважин. Всего, в течение первых 5 лет Укргаздобыча планирует провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,5 тыс. кв. км и пробурить 12 разведочных скважин.
"В 2022 году, ранее установленных документами сроков, мы планируем получить первый газ", - добавили в компании. "Наша конечная цель остается неизменной - добывать свой газ для энергетической независимости Украины".
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