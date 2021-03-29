ПриватБанк просит у Минфина дополнительный лимит портфельных госгарантий





ПриватБанк обратился к правительству и получил ответ от Министерства финансов о выделении банкам дополнительного лимита портфельных государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса уже в апреле.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы заблаговременно обратились в Кабинет Министров и уже получили ответ от Министерства Финансов о том, что выделение дополнительного лимита банкам планируется уже в ближайшее время, в апреле", - отметил руководитель Дирекции бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

Поэтому, по его словам, финучреждение еще две недели назад персонально уведомило всех клиентов, которые подали кредитные заявки по этой программе, что лимит государственных гарантий уже почти исчерпан.

"Мы обязательно в ближайшие дни выдадим все бизнес-кредиты, которые уже утверждены или переданы на утверждение. Прием новых заявок мы возобновим сразу после утверждения нового лимита государственных гарантий , а по еще не утвержденным заявкам продолжаем работу с рекомендацией клиентам или предоставить дополнительный залог, или подождать выделения нового лимита гарантий от государства. При этом в банке активно работают другие программы, например КУБ, лизинг и 5-7-9%, выдач по которым в несколько раз больше, чем по программе государственных гарантий".

Как отмечают в ПриватБанке, программа "бизнес-кредитование под государственные гарантии" пользуется очень большим спросом среди бизнес-клиентов: на сегодняшний день ПриватБанк выдал уже почти 600 бизнес-кредитов под государственные гарантии на сумму свыше 600 миллионов гривень плюс, по состоянию на 26 марта, банком утверждены бизнес-кредиты или они находятся на принятии окончательного решения на сумму еще около 200 миллионов гривень. Таким образом, выдав или готовясь в ближайшие дни выдать бизнес-кредитов "под государственные гарантии" на 800 миллионов гривень, ПриватБанк исчерпал текущий "лимит" государственных гарантий согласно Постановлению №1151 от 24.11.2020.

В ПриватБанке напомнили, что в 2020 году банк профинансировал почти 25 тыс. бизнес-клиентов на общую сумму 8,9 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, 3 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.