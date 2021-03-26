Финансовые новости
- |
- 26.03.21
- |
- 22:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В апреле Нафтогаз будет продавать газ для населения по 6,86 грн
22:18 26.03.2021 |
В апреле цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" в тарифном плане "Месячный" остается на уровне 6,86 грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нафтогаза.
"Цена на природный газ в апреле для бытовых клиентов в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Цена на газ для клиентов ППН в апреле - 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м в соответствии с условиями договоров", - говорится в сообщении.
На сегодня ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".
С 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.
На фоне протестов власти страны решили "срочно" решать "тарифную" проблему.
Уже 13 января, на заседании Кабинета министров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантина цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.
18 января Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Крымская весна» Медведчука. Что будет с «Украинским выбором" после обысков СБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Рынок недвижимости: ощущение локдауна
|Иностранцы 25 марта продолжали поднимать курс доллара на межбанке, выводя деньги из ОВГЗ
|Стратегия деоккупации Крыма: Кому и что хотел сказать Зеленский этим «историческим документом»
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В апреле Нафтогаз будет продавать газ для населения по 6,86 грн
|Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Суд збрал меру пресечения еще одной топ-чиновнице
|Фармфирма «Дарница» в 2020 году увеличила чистую прибыль на 33,7%
|МХП Косюка увеличил экспорт курятины
|«Укрзализныця» заказала систему электронного документооборота за 24 миллиона
|«Северодонецкий «Азот» запустил второй цех по производству аммиака
|Украинская «Юрия-Фарм» в поиске партнеров для производства вакцин от COVID-19 на своей производственной площадке
Это интересно
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн
|Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G
|Intel развернёт в Ирландии выпуск 7-нм изделий
|222 400 долларов за лист бумаги: продано рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу
|Шведские учёные совершили прорыв в области «безмассовых» аккумуляторов