Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Суд збрал меру пресечения еще одной топ-чиновнице

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения еще одной топ-чиновнице ПриватБанка - Людмиле Шмальченко.

Ей избрана мера пресечения в виде 50 млн грн залога.

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее около 80 млн грн залога.

По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения.

Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета ПриватБанка.

Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.

Также в переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросу следователя СБУ по международной правовой помощи, заявлением о совершении преступления.