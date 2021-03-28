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Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Суд збрал меру пресечения еще одной топ-чиновнице
12:58 26.03.2021 |
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения еще одной топ-чиновнице ПриватБанка - Людмиле Шмальченко.
Ей избрана мера пресечения в виде 50 млн грн залога.
Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее около 80 млн грн залога.
По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения.
Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета ПриватБанка.
Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.
Также в переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросу следователя СБУ по международной правовой помощи, заявлением о совершении преступления.
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