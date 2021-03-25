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МХП Косюка увеличил экспорт курятины
17:01 25.03.2021 |
Агрохолдинг МХП Юрия Косюка наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 2020 год, передает УНН.
Цифры
За прошлый год экспорт МХП вырос на 8%. В VI квартале 2020 года компания поставила за рубеж 94,7 тыс. Ттнн курятины, тогда как в VI квартале 2019 года - 87,6 тыс. тонн. В целом в 2020 году МХП экспортировал 373,7 тыс. тонн курятины, тогда как в 2019 году - 357,3 тыс. тонн (+5%).
Также сообщается, что в 2020 году экспортная выручка компании снизилась на 14% и составила 1 млрд 16 млн долл., что составляет 53% от общей выручки МХП. В 2019 году этот показатель составил 1 млрд 186 млн долл.
Цитата:
"Ситуация на экспортных рынках значительно ухудшилась за несколько вспышек птичьего гриппа в начале и в конце 2020 года и через неблагоприятное влияние пандемии COVID-19 в течение года", - комментируют в компании.
В свою очередь основатель компании МХП Юрий Косюк назвал 2020 год и пандемию COVID-19 событием "черного лебедя" (внезапные и масштабные явления, кардинально меняющие ход истории, - ред.)
"И я горжусь тем, как наши сотрудники не только адаптировались к значительным вызовов, но и повысили свою устойчивость, стали сильнее, энергичнее и увереннее в будущем", - добавил он.
Дополнение
Цены на курятину МХП в 2020 году снизились на 9%.
Справка УНН
МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ( "Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.
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