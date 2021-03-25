«Укрзализныця» заказала систему электронного документооборота за 24 миллиона

Филиал "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця" 19 марта по результатам тендера заказала ООО "Айкюжн ИТ" систему электронного документооборота по 23,9 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

К лету 2022 года поставят комплект экземпляров программного обеспечения и лицензий на право использования "Системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов "Megapolis.DocNet" на 35 тыс. пользователей за 18,7 млн грн. Также предоставят услуги по адаптации и внедрению за 5,2 млн грн. Срок поддержки составляет один год, передают Наші гроші.

Система "Megapolis.DocNet" разработана консорциумом "Intecracy Group", в который, в частности, входили ООО "Интекреси Бэйз" и "ООО" Софтлайн", на Open Source платформе UnityBase.

Корпоративная система "Укрзализныци" будет включать такие модули: входящие, исходящие, внутренние документы, электронный архив, кабинет наблюдательного совета, протоколы, доверенности, приказы, планировщик событий, договоры, кадры, дополнительный модуль претензионно-исковой работы.

Миграции из старой системы АС СКЕДО на базе Lotus Domino подлежит 20 млн документов.

Штраф за поставку некачественного товара составляет 20% его стоимости, а за полный отказ от поставок или просрочки более двух месяцев - 50% ожидаемой стоимости закупки.

Стоимость договора на 20% ниже ожидаемой стоимости закупки в 30 млн грн.

ЗАО "Центр компьютерных технологий "ИнфоПлюс" требовало от заказчика убрать условие, что система должна быть построена на Open Source платформе. В тендерной документации под "Open Source платформой" имелась в виду промышленная тиражированная платформа, которая имеет открытый код и на момент объявления торгов распространяется по принципу открытой, свободной (бесплатной) лицензии (GPL, LGPL, MIT, Apache и так далее) с возможностью свободного скачивания платформы в интернете. Для оценки соответствия предложенного решения участник должен был обеспечить доступ к предлагаемой Open Source платформы. По мнению компании, это искусственно сузило круг участников. Она заявила, что требование о бесплатной лицензии содержит коррупционный риск, поскольку участник не может оценить эту лицензию в денежной форме и должен включить в цену предложения с оценкой 0 грн.

Заказчик ответил, что хочет получить совершенное программное решение, поэтому требует от участников продемонстрировать определенный базовый функционал системы. Она должна быть на Open Source платформе, которая имеет тоже определенный функционал и уже используется. Эти требования позволяют гарантировать наличие определенного функционала и иметь Open Source платформу для обеспечения "независимости" от разработчика системы электронного документооборота.

Столичная "Айкюжн ИТ" принадлежит директору Александра Смирнова из Киева и компании "Интекреси Венчи Лтд" (Кипр), а его представителем значится Сергей Балашук. Конечным бенефициаром через офшор "Intecracy Venture Ltd" указанный киевлянин Михаил Виговский.

На ту же кипрскую "Intecracy Venture Ltd" зарегистрировано и вышеупомянутую "Интекреси Бэйз", которую ранее возглавлял Александр Россол, ексдиректор по развитию компании "Софтлайн".

По данным судебного реестра, СБУ в 2019 году писала налоговикам, что считает "Айкюжн ИТ" и "Интекреси Бэйз" связанными с ООО "Юкрейниан Электроникс" и ООО "Эверест Лимитед". Последняя фирма должна была разработать Единую автоматизированную систему управления ВСУ "Дзвин-АС" на базе софта "Интекреси Бэйз".

Кроме того, "Айкюжн ИТ" и "Интекреси Бэйз" упоминались в уголовном производстве по закупкам ГП "Национальные информационные системы" услуг по госреестров.

Также "Айкюжн ИТ" ранее была связана с ООО "Айкюжн", которое фигурировало в деле о хищении на информационных услугах для Фонда соцстраха и Госслужбы занятости.

Единственным конкурентом было столичное ООО "Элеганс Украины" Романа Ваврика, Дмитрия Губаря, Евгения Малашенко и директора Татьяны Шевченко, которой принадлежит ООО "Е-Бизнес Солюшенс" через ООО "Е-Инвестмент". Ваврик и Малашенко также спивволодиють ООО "Е-Докс", где их партнерами выступают Оксана Думанская и ООО "Е-Технологии" Александра Новохацкого и бывшего нардепа от "Блока Литвина" Олега Полищука.

Новохацкий и Полищук обладают электронной площадкой ООО "Е-Тендер", а их "Е-Технологии" входят в состав учредителей частной аукционной системы ООО "Риалто Солюшинз" вместе с Андреем Кучеренко и площадкой ООО "Держзакупивли.Онлайн".