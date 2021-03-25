«Северодонецкий «Азот» запустил второй цех по производству аммиака

Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, запустило второй цех по производству аммиака 1-Б.

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

"После 7,5 лет перерыва на "Азоте" возобновлена работа второго технологического комплекса производства аммиака - полностью запущен цех 1-Б. Для нас это важный второй этап роста. У нас будет меньше ограничений, мы теперь сможем без проблем постепенно наращивать объемы производства различных азотных удобрений. Год назад мы восстановили полный цикл производства минеральных удобрений, возобновив собственное производство аммиака в цехе 1-А", - сказано в нем со ссылкой на председателя правления "Северодонецкого "Азота" Леонида Бугаева.

Отмечается, что после запуска цеха 1-А предприятие было загружено примерно на 30%, после запуска второго цеха предприятие планирует достичь 50% нагрузки на первом этапе.

По словам Бугаева, наличие эмбарго на российские удобрения, а также значительные инвестиции в само предприятие являются причинами роста объемов выпуска минеральных удобрений.

Планируемая производственная мощность цеха 1-Б составляет 1 360 тонн аммиака в сутки.

Согласно сообщению, для запуска цеха 1-Б был проведен полный комплекс всех необходимых по регламентам подготовительных работ, в частности, выполнены диагностика и ремонт оборудования, технологических коммуникаций, произведена настройка и отладка контрольно-измерительных приборов и систем управления.

Ожидается, что запуск цеха 1-Б в работу повысит надежность всего производственного цикла на предприятии, обеспечит большую производственную гибкость и устойчивость всего технологического комплекса предприятия.Бугаев отметил, что выпуская больше аммиака, предприятие сможет наращивать производство аммиачной селитры или карбамида, поскольку производство аммиака является первой, базовой стадией в технологической цепочке получения азотных минеральных удобрений.

Предприятие включает в себя цехи производства аммиака 1-А (мощность - 1 700 тонн/сутки) и 1-Б, цех производства мочевины (карбамида) (1 200 тонн/сутки), цех производства мочевины (карбамида)-2 (800 тонн/сутки), цех производства азотной кислоты (1 440 тонн/сутки), цех производства аммиачной селитры (1 550 тонн/сутки), другие структурные подразделения.

В марте 2020 года на Северодонецком "Азоте" был восстановлен полный производственный цикл по выпуску азотных удобрений, в частности предприятие возобновило работу цеха производства аммиака 1-А и цеха производства карбамида.

Как сообщали Українськi Новини, в 2020 году по сравнению с 2019 годом предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" увеличило выпуск минеральных удобрений в 2,2 раза до 843,16 тыс. тонн.





