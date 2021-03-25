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Украинская «Юрия-Фарм» в поиске партнеров для производства вакцин от COVID-19 на своей производственной площадке
11:41 25.03.2021 |
Фармацевтическая группа компаний "Юрия-Фарм" рассматривает возможность локализации производства вакцин в Украине.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор группы "Юрия-Фарм" Дмитрий Деркач, компания активно работает над вопросом обеспечения украинского населения вакцинами, в том числе вакциной от COVID-19.
"Еще пять лет назад было начато строительство нового завода в Черкассах общей площадью более 25 тыс. кв. м, на котором предусмотрено высокотехнологичное асептическое производство и производство биотехнологических продуктов. Цеха новой производственной площадки запускаются в работу, начиная с 2020 года", - сказал он.
По словам Деркача, строительство нового объекта стало возможным "благодаря принципу, которого придерживаются в компании с момента ее основания: реинвестировать свыше 80% прибыли в новые направления, что составляет более $25 млн в год, а также благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), полученном в 2020 году.
Он сообщил, что предпосылкой к развитию производства биотехнологических продуктов стали наработки собственного Biotech R&D, в частности технологической платформы для разработки и пилотного производства рекомбинантных белковых продуктов, моноклональных антител. Кроме того, была налажена аппаратно-методологическая база для обеспечения контроля качества биофармацевтических препаратов и вакцин - как собственного производства, так и решений контрактных партнеров.
"Юрия-Фарм" также тестирует собственную платформу для разработки препаратов на основе РНК как эффективный, современный, безопасный и быстрый метод разработки лекарств, который, в частности, был использован компаниями, ставшими пионерами в разработке РНК-вакцины против COVID-19.
"Сейчас мы активно работаем над вопросом поиска партнеров для трансфера технологии производства вакцин от COVID-19 на свою новую производственную площадку. Для этого отобрали пул компаний, в том числе из США и Китая, разработки которых находятся на поздних стадиях, в частности в фазе третьих клинических исследований. Ведем переговоры с ними для выбора потенциального кандидата на трансфер технологий и обеспечения их нашими производственными мощностями", - сказал Деркач.
Гендиректор группы уточнил: "Мы не занимается разработкой собственной вакцины, поскольку в настоящее время в мире уже более 130 компаний находятся на различных стадиях разработки вакцины от COVID-19, поэтому мы ищем кандидата среди них".
Но вместе с тем он считает, что фарма Украины должна быть потенциально готова к трансферу и промышленному производству вакцин, разработки которых со временем предложат отечественные научно-исследовательские институты.
Группа компаний "Юрия-Фарм" входит в перечень крупнейших фармацевтических компаний Украины. Основными направлениями деятельности являются разработка (R&D,) производство, маркетинг и дистрибуция лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
ООО Юрия-Фарм - член Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
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