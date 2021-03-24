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АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении
09:06 24.03.2021 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал 16 газосбытовым компаниям не нарушать сроки публикации цены газа для населения - за пять суток до ее введения в действие, передает Энергореформа.
"Заблаговременное информирование потребителей об изменении цены (за пять дней до введения ее в действие), предоставит им возможность планировать собственные расходы по новой цене или искать другого поставщика", - отмечается в установленных 23 марта в рекомендациях, обнародованных на сайте комитета.
АМКУ также отметил, что, несмотря на уход рынка газа для населения с 1 августа 2020 года от госрегулирования, увеличение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей должно быть должным образом обосновано.
В этой связи газсбытам рекомендуется устанавливать цены на газ для населения на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на этом рынке.
Рекомендации получили "Винницагаз сбыт", "Волыньгаз сбыт", "Днепропетровскгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Закарпатгаз сбыт", "Запорожгаз сбыт", "Ивано-Франковскгаз сбыт", "Киевоблгаз сбыт", "Львовгаз сбыт", "Николаевгаз сбыт", "Ривнегаз сбыт", "Сумыгаз сбыт", "Харьковгаз сбыт", "Хмельницкгаз сбыт", "Черновцыгаз сбыт", "Черниговгаз сбыт".
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