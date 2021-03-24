Годовой тариф на газ для населения будет доступен с мая - Нафтогаз

"Нафтогаз Украины" завершил разработку годового тарифа на газ для населения, и готов предложить его с 1 мая.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Департамент интегрированных коммуникаций компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" по поручению правительства завершила разработку рыночного решения, которое сможет защитить домохозяйства от сезонных скачков цены на газ в следующем отопительном сезоне и от роста цен, который наблюдается в связи с восстановлением мировой экономики. Таким решением является введение годового тарифа - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года", - говорится в сообщении.

Преимуществами такого тарифа смогут воспользоваться все бытовые потребители.

"Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители ГК "Нафтогаз Украины". Время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, в настоящее время завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая.

Тариф определяет единую цену на газ в течение года. Годовой тариф, который вводится для защиты потребителей, будет предоставляться по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЭКУ. При этом каждый потребитель сможет менять годовой тарифный план в течение года на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

Как сообщал Укринформ, 5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вынесла на общественное обсуждение проект решения о введении годовой цены на газ - так называемого "годового продукта".

Решение позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 30 апреля следующего.

Проектом предполагается, что все поставщики, которые собираются или поставляют природный газ населению, обязаны в срок до 25 апреля обнародовать на своих официальных сайтах годовую цену для потребителей, которая будет действовать без изменений в течение всего периода, указанного в решении.

Одновременно указанные поставщики смогут предлагать другие, кроме годовых, продукты, которые потребитель также сможет выбрать.