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«Энергоатом» на аукционе продал миллион МВт-ч ночной электроэнергии на срок 9 месяцев
13:03 22.03.2021 |
По итогам конкурентных торгов 19 марта "Энергоатом-Трейдинг" реализовал 100% выставленного объема "ночной" электроэнергии - 1,1 млн МВт-ч по средневзвешенной цене 851,94 грн/МВт-ч (без НДС).
Как сообщает пресс-служба компании, электроэнергия продана со второй попытки, изначально ее планировали реализовать 16 марта.
Период поставки электроэнергии: 1 апреля - 31 декабря 2021. Общая стоимость проданной на ТВ "Украинская энергетическая биржа" продукции - почти 938 млн грн (без НДС). Покупателями электроэнергии НАЭК "Энергоатом" стали 16 компаний.
В компании подчеркнули, что на этом аукционе "Энергоатом-Трейдинг" впервые с начала работы нового рынка реализовал электрическую энергию на срок 9 месяцев - ранее срок заключенных с покупателями контрактов не превышал полгода.
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