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Наблюдательный совет завода «Океан» возглавил бывший замминистра юстиции
10:58 22.03.2021 |
На крупнейшем судостроительном заводе Украины появился новый управляющий орган.
Об этом сообщил собственник предприятия Василий Капацына на своей странице в Facebook. По его словам, новый руководящий орган должен обеспечить стратегическое планирование, связанное с оборонными проектами, а также международные отношения и привлечение инвестиций.
Возглавил Набсовет «Океана», заслуженный юрист Украины Виктор Цоклан - в прошлом генеральный директор «Артека», руководитель аппарата Высшего Административного суда Украины, а затем заместитель министра юстиции в команде министра Николая Онищука. Генеральным директором предприятия назначен - Сергей Гурский, который ранее занимал должность исполнительного директора.
«Сегодня я ставлю перед командой «Океана» новые задачи: наращивание объемов производства и возвращения лидирующих позиций в отрасли», - написал владелец предприятия Василий Капацына,
«Я рад сообщить, что председателем Наблюдательного совета будет человек с огромным опытом работы на государственной службе и в бизнесе, заслуженный юрист Украины, знаток международного права и внешнеэкономической деятельности, лидер с безупречной репутацией - Виктор Иванович Цоклан», - подчеркнул он.
Также Василий Капацына представил нового генерального директора «Океана» Сергея Гурского, которого назвал корабелом нового поколения.
«Я остаюсь главным инвестором завода «Океан» - наибольшего судостроительного предприятия Украины. Николаев - остается городом корабелов. Украина - морской державой», - подчеркнул Василий Капацына.
Справка. В 2019-2020 на ООО «Судостроительный завод «Океан» возобновилось производство и проведена модернизация технологического оборудования. За этот период обработано более 25 тис. тонн металла, отремонтировано 17 судов, построено 2 новых несамоходных судна для голландской компании Eurobulk.
Сегодня Судостроительный завод «Океан» активно выходит на международный рынок судостроения. В декабре 2020 года Судостроительный завод «Океан» и Государственный оборонный концерн Турецкой республики составили меморандум про участие завода в программе строительства серии кораблей класса корвет для выполнения Рамочного военного соглашения, подписанного правительствами Украины и Турции.
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