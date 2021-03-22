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Экс-вице-премьер Розенко: арестом 100 % акций ПАО «Мотор Сич» суд сделал китайцам царский подарок на 3,6 млрд
08:26 22.03.2021 |
Национализация с передачей 100% акций компании "Мотор Сич" государственному агентству АРМА - худший из вариантов решения судьбы завода, который могла выбрать Украина. Об этом заявил экс-вице-премьер Павел Розенко и добавил, что такой шаг - очевидная экспроприация в глазах международного арбитража, где рассматривается иск китайских инвесторов предприятия к украинской власти. Проигрыш Украины, с которой требуют 3,6 млрд долларов компенсации, становится очевидным.
Как известно, на основании материалов СБУ Шевченковский райсуд столицы принял решение арестовать имущество "Мотор Сич" и передать 100% акций компании в управление государственному агентству АРМА.
"Суд сделал поистине царский подарок китайским акционерам „Мотор Сич", а своим решением о передаче завода и всех его акций агентству АРМА окончательно подтвердил, что ответчик - государство Украина. До последних заявлений о национализации и этого судебного решения китайцам в международном арбитраже еще нужно было как-то доказывать факт экспроприации, пусть и без особых усилий, с учетом того, что уже наговорили и наделали украинские чиновники и политики разных рангов. А теперь все очевидно и без доказательств - центральная государственная власть Украины своими прямыми решениями отобрала у акционеров законно приобретенные акции „Мотор Сич". Теперь экспроприация видна невооруженным взглядом, а это значит, что Украине уже однозначно придется компенсировать акционерам из КНР 3,6 млрд долларов, которые они указали в своем иске в международный арбитраж", - пояснил Розенко.
Экс-вице-премьер добавил, что нормы международного права позволяют китайским инвесторам после победы в арбитраже взыскать с Украины долг разными способами. "Государство в отличие от физического или юридического лица - идеальный должник с сточки зрения возможности принудительного взыскания. Долги платят из госбюджета, то есть из кармана налогоплательщиков. А если денег нет или государство упорствует в нежелании платить долги - их всегда довольно легко можно взыскать, арестовывая зарубежные активы государства и его компаний, здания посольств или другую зарубежную недвижимость государства, его корабли или самолеты. Даже президентский самолет можно „поймать" арестом в любом аэропорте мира - и это действительно будет трагикомедийное шоу на весь мир!", - рассказал Павел Розенко.
Экс-вице-премьер также выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой предприятия и его трудового коллектива. По его мнению, национализация "Мотор Сич" станет концом истории предприятия, равно как и авиастроительной индустрии Украины. "Мотор Сич" в управлении АРМА придет, безусловно, конец. В управлении "Укроборонпрома" - тем более. Богуслаев хоть понимает в производстве и знает предприятие досконально. А госуправленцы не опускаются до того, чтобы вникать в технологии и слушать рабочих, они у нас все в высокой политике, фейсбуке и смартфоне, а в будущем спят и видят себя на хлебных должностях в дальних богатых странах. Поэтому уже сегодня мы видим, как агонизируют промышленные гиганты, которые попали в управление Фонда госимущества. В этих организациях некому управлять такими огромными специфическими предприятиями и их попросту банкротят, вычищая все активы, до которых можно дотянуться, чтобы потом продать за бесценок в нужные руки. Дальше - больше, нет "Мотор Сичи" - нет "Антонова", а остальные предприятия уже можно и в расчет не брать. Поэтому все интеллектуальные инженерные и рабочие кадры высокой квалификации найдут применение своим талантам в Китае, России, Турции. Украина, как собака на сене, останется с грудой металлолома и гордым статусом аграрного недогосударства", - прогнозирует Розенко.
Ранее известный авиаконструктор Сергей Корж заявил, что национализация "Мотор Сич" - это худший выбор Украины, который приведет к деградации и увяданию предприятия. Украина, по словам эксперта, не сможет самостоятельно выстроить полноценную авиа-индустрию и создать замкнутый технологический цикл своими силами, поскольку страна не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, а технологии "Мотор Сич" - устаревшие и требуют огромных инвестиций для модернизации.
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