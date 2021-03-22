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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд арестовал имущество и 100% акций «Мотор Сич»

 

По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

Как передает Укринформ, об этом сообщает СБУ в Фейсбуке.

"По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины напомнили, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям. Первый - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второй - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской «Мотор Сичи» - вопрос национальной безопасности», - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Подчеркивается, что АО «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Как сообщал Укринформ, 11 марта СНБО принял решение, согласно которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено в собственность украинского государства законным способом.

Ранее Украина ввела ограничительные меры на три года в отношении гражданина Китая Ван Цзин и трех расположенных в Китае компаний. Под санкции попала также компания из Британских Виргинских островов.

8 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В январе Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинского ПАО "Мотор Сич". Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 года в группе DCH сообщили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 августа АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.

В ноябре прошлого года стало известно, что китайские инвесторы "Мотор Сичи" наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.
 

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