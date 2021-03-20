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Таможенная служба признала первого авторизованного оператора
22:48 19.03.2021 |
Государственная таможенная служба присвоила статус авторизированного экономического оператора (АЭО) ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина".
Как сообщает пресс-служба ведомства, это первое предприятие, получившее статус АЭО.
Гостаможня напомнила, что программа авторизации АЭО заработала в Украине в августе 2020 года.
Предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности, выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использованием специально определенной полосы движения в пункте пропуска через госграницу.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов" еще в ноябре 2019 года.
Кабинет министров в июле 2020 года урегулировал все формальности для запуска этой программы в Украине.
Программа АЭО для предприятий позволяет претендовать на ускорение прохождения таможенных процедур (пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования), повышение сервиса предоставления таможенных услуг (возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза), экономию расходов (уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов).
Статус авторизованного экономического оператора может получить предприятие-резидент, которое выполняет любую роль в международной цепи поставки товаров, которое соответствует ряду установленных законом критериев.
После получения такого статуса предприятие получает право применять ряд специальных упрощений при таможенном оформлении товаров, в частности, самостоятельное обеспечивать наложение пломб специального типа, использовать процедуру упрощенного декларирования и растаможивания товаров по их местонахождению.
Кроме того, авторизованный экономический оператор может претендовать на выполнение таможенных формальностей в первоочередном порядке, на снижение степени риска автоматизированной системой таможенного оформления, на использование специально определенной полосы движения в пункте пропуска через государственную границу.
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