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Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров «Мотор Сич» об отмене санкций
12:52 19.03.2021 |
Верховный суд открыл дело по иску китайских компаний-акционеров "Мотор Сич", в котором они требуют отменить указы президента Украины от 28 и 29 января 2021 года о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из КНР.
Об этом РБК-Украина сообщили адвокаты компаний-акционеров.
В частности, Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из КНР, которые впоследствии были утверждены указом президента Украины.
Судебные заседания по иску китайских акционеров "Мотор Сич" назначены в Верховном суде на 5 апреля и 22 апреля 2021 года.
По словам адвокатов, китайские акционеры АО "Мотор Сич" Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. в иске с требованием об отмене санкционных указов президента Украины компании указали на их незаконность в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку попавшие под действие санкций компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании "Мотор Сич" и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.
Соответчиками по иску станут СБУ, которая выступила инициатором санкций, и СНБО, который принял решение об их применении.
Кроме того, как сказано в иске китайских компаний-акционеров "Мотор Сич", "Служба безопасности Украины, внося предложения о применении санкций к истцу нарушила установленные законом пределы полномочий, ведь истец не совершал каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как угроза национальной безопасности Украины, а Службой безопасности Украины таких доказательств не предоставлено".
Также, по их мнению, указ президента противоречит Конституции, поскольку не содержит каких-либо оснований для применения санкций к истцу.
"Надеемся, что Служба безопасности Украины исполнит судебные решения и предоставит все необходимые для полного и справедливого рассмотрения дела документы и информацию, которые объективно отсутствуют у истцов, а Верховный суд, в свою очередь, на основании предоставленных документов примет справедливые и законные решения", - прокомментировали факт открытия производства адвокаты китайских акционеров "Мотор Сич".
Также в своем заявлении в Верховный суд компании из КНР обратили внимание, что на протяжении четырех лет с 2017 года они лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в "Мотор Сич", что исключает любую возможность каких-либо действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины.
Напомним, акции "Мотор Сич" с 2017 года находятся под арестом, который инициировала СБУ в рамках уголовного производства №22017000000000272 по ч. 1 ст. 14 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии) по фактам, связанным с отчуждением на протяжении 2016 года Вячеславом Богуслаевым и связанными с ним лицами контрольного пакета акций "Мотор Сич" нескольким компаниям из КНР.
По версии следствия, подготовка к диверсии заключалась в намерении "неустановленных лиц" переместить производственные мощности и технологии ПАО "Мотор Сич" за пределы Украины, а само предприятие уничтожить.
По прошествии около четырех лет в уголовном производстве СБУ не ведутся следственные действия, в деле нет подозреваемых, оно так и не дошло до рассмотрения в суде.
Ранее владельцы контрольного пакета акций "Мотор Сич" заявили, что действия или заявления для противозаконного блокирования их деятельности в Украине "будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы".
К нынешнему времени китайские акционеры "Мотор Сич" обратились в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков в размере $ 3,6 млрд.
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