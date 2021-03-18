Зеленский назначил сына российского продюсера Роднянского в набсовет «Ощадбанка»

Кабинет министров 17 марта назначил Александра Роднянского членом наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" по квоте президента Владимира Зеленского.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Роднянский назначен на должность сроком на три года, передает Интерфакс-Украина.

По информации банка, с 2020 года и по настоящее время он занимает должность советника президента, с 2019 года по настоящее время является научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CEPR), а также, с 2018 года - сотрудником Центра макроэкономики (CFM).

Роднянский также занимает пост преподавателя Кембриджского университета с 2018 года, а с 2017 года по настоящее время работает доцентом кафедры экономики Кембриджского университета.

С сентября 2019 по март 2020 года он работал старшим советником по вопросам экономики премьер-министра Алексея Гончарука , в 2019 года работал советником по вопросам экономики в Офисе президента, а с 2017 по 2019 был аспирантом колледжа Христа Кембриджского университета.

Как сообщалось, Роднянский-младший - сын экс-совладельца телеканала "1+1", а ныне российского телепродюсера Александра Роднянского.

В декларации он указал право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м.

Сам Александр Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента. В разговоре с Reuters он отмечал, что "его имя может привлечь нежелательное внимание к назначению".

"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться или нет", - говорил он.

Роднянский-младший также рассказывал, что с Гончаруком его познакомил сооснователь студии "Квартал 95" и первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир.

Напомним, его отец продюсер Александр Роднянский является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский. В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.