Глава СБУ заявил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» получает из бюджета больше, чем платит. Компания опровергает

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что "АрселорМиттал Кривой Рог" из госбюджета получает больше, чем платит в бюджет налогов. В компании это отрицают.

Об этом Баканов заявил во время выступления на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере экологии в Офисе генпрокурора, передает Укринформ.

"Во время работы над уголовным производством мы анализировали количество налогов, которые "Арселор" платит и которые возмещает госбюджету.

Эта информация еще требует проверки, но предварительно "АрселорМиттал" из государственного бюджета получает больше, чем платит в государственный бюджет", - сказал глава СБУ.

По его словам, в ходе возбужденного уголовного дела было установлено, что "АрселорМиттал" занизил платежи за пользование недрами на более чем 2 млрд грн.

Он также рассказал, что деятельность предприятия негативно влияет на здоровье жителей Кривого Рога. В частности, раком болеют родственники главы СБУ, его сосед, одноклассники и однокурсники.

"Не могу вспомнить из своего окружения семьи, которых бы не коснулось это сопутствующее заболевание", - сказал Баканов.

В то же время в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что "высказывания Ивана Баканова об уплате предприятием налогов не соответствуют действительности".

"Компания уже направила главе СБУ официальное письмо с корректной информацией об уплате налогов и сборов за последние 6 лет. Руководство предприятия надеется, что опубликованные СМИ заявления является результатом некорректного информирования руководителя СБУ подчиненными", - говорится в позиции компании.

"Как и все другие экспортеры, "АрселорМиттал Кривой Рог" использует предусмотренный законодательством механизм возмещения НДС. Предприятие обращалось за возмещением исключительно собственных средств, которые были потрачены на уплату НДС в госбюджет при импорте товаров, а также НДС, уплаченного отечественным поставщикам товаров, работ, услуг.

Возврат НДС не предусматривает дополнительных расходов бюджета, а является возмещением излишне уплаченных компанией собственных средств. Этот показатель рассчитывается как разница между налоговыми обязательствами и суммой НДС, фактически уплаченного таможенным органам и внутренним поставщикам.

Если этот налог уплачен с избытком, государство возвращает средства в установленные законом сроки. Все украинские предприятия, которые уплатили НДС наперед, фактически профинансировали государство, оказали своеобразный налоговый кредит", - добавили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании добавили, что государство до сих пор рассчитывается с "АрселорМиттал Кривой Рог" по задолженностям, возникшим из-за несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость до 2015 года. Сумма долга сейчас составляет около 100 млн грн.