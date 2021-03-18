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Глава СБУ заявил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» получает из бюджета больше, чем платит. Компания опровергает
16:01 18.03.2021 |
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что "АрселорМиттал Кривой Рог" из госбюджета получает больше, чем платит в бюджет налогов. В компании это отрицают.
Об этом Баканов заявил во время выступления на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере экологии в Офисе генпрокурора, передает Укринформ.
"Во время работы над уголовным производством мы анализировали количество налогов, которые "Арселор" платит и которые возмещает госбюджету.
Эта информация еще требует проверки, но предварительно "АрселорМиттал" из государственного бюджета получает больше, чем платит в государственный бюджет", - сказал глава СБУ.
По его словам, в ходе возбужденного уголовного дела было установлено, что "АрселорМиттал" занизил платежи за пользование недрами на более чем 2 млрд грн.
Он также рассказал, что деятельность предприятия негативно влияет на здоровье жителей Кривого Рога. В частности, раком болеют родственники главы СБУ, его сосед, одноклассники и однокурсники.
"Не могу вспомнить из своего окружения семьи, которых бы не коснулось это сопутствующее заболевание", - сказал Баканов.
В то же время в "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что "высказывания Ивана Баканова об уплате предприятием налогов не соответствуют действительности".
"Компания уже направила главе СБУ официальное письмо с корректной информацией об уплате налогов и сборов за последние 6 лет. Руководство предприятия надеется, что опубликованные СМИ заявления является результатом некорректного информирования руководителя СБУ подчиненными", - говорится в позиции компании.
"Как и все другие экспортеры, "АрселорМиттал Кривой Рог" использует предусмотренный законодательством механизм возмещения НДС. Предприятие обращалось за возмещением исключительно собственных средств, которые были потрачены на уплату НДС в госбюджет при импорте товаров, а также НДС, уплаченного отечественным поставщикам товаров, работ, услуг.
Возврат НДС не предусматривает дополнительных расходов бюджета, а является возмещением излишне уплаченных компанией собственных средств. Этот показатель рассчитывается как разница между налоговыми обязательствами и суммой НДС, фактически уплаченного таможенным органам и внутренним поставщикам.
Если этот налог уплачен с избытком, государство возвращает средства в установленные законом сроки. Все украинские предприятия, которые уплатили НДС наперед, фактически профинансировали государство, оказали своеобразный налоговый кредит", - добавили в "АрселорМиттал Кривой Рог".
В компании добавили, что государство до сих пор рассчитывается с "АрселорМиттал Кривой Рог" по задолженностям, возникшим из-за несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость до 2015 года. Сумма долга сейчас составляет около 100 млн грн.
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