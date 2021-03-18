Центрэнерго запустило продажу электроэнергии небольшими лотами

ПАО «Центрэнерго» устранило препятствия в приобретении электроэнергии небольшими покупателями и объявило на 18 марта 2021 года аукцион по продаже небольших лотов.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.

«ПАО «Центрэнерго» приглашает потенциальных партнеров к участию в аукционе на ТБ «Украинская энергетическая биржа» для приобретения электроэнергии небольшими лотами по выгодной цене. Предыдущая практика продажи электроэнергии ПАО «Центрэнерго» только значительными объемами лишала возможности покупки потребителей, которые не относятся к крупным трейдерам или финансово-промышленным группам. Отныне любые препятствия устранены, а покупка электроэнергии ПАО «Центрэнерго» доступна всем компаниям без исключения», - говорится в сообщении.

Выход «Центрэнерго» на «Украинскую энергетическую биржу» запланирован на четверг, 18 марта на 14:00.

Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года «Центрэнерго» провело резонансный аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру «Юнайтед Энерджи» - компании из окружения Игоря Коломойского.

В конце февраля 2021 года Фонд государственного имущества Украины полностью сменил состав Дирекции ПАО «Центрэнерго», назначив 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. генерального директора Юрием Власенко.

После смены руководства компании стало известно, что положительные результаты финансовой деятельности ПАО «Центрэнерго» за четвертый квартал 2020 года вызывают сомнения, поскольку контракт с ООО «Юнайтед Энерджи», вероятно, выполнен не более чем на 3%.