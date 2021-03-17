Кабинет министров уволил главу правления «Укрзализныци» Жмака

Кабинет Министров принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления акционерного общества "Украинская зализница" Владимира Жмака.

Как передает Укринформ, об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция партии «Слуга народа») сообщил в Телеграмме.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Чиновники проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя правления акционерного общества "Украинская зализница" Жмака Владимира Николаевича", - написал он.

Мокан добавил, что Кабмин также принял решение о временном возложении обязанностей председателя правления "Укрзализныци" на Ивана Юрика (член правления "Укрзализныци").

Как сообщалось, 5 марта в Фейсбуке народный депутат Юлия Гришина сообщила, что Временная следственная комиссия по вопросам проверки и оценки состояния "УЗ" приняла решение "обратиться к Премьер-министру, министру инфраструктуры, Наблюдательному совету "УЗ" по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании". Она добавила, что на следующем заседании ВСК заслушает правления «УЗ» по сложившейся ситуации. По ее словам, в мае прошлого года ревизия «Укрзализныци» выявила нарушений почти на 12 млрд гривень. Также Гришина заметила, что к ней поступило более 20 обращений от отдельных работников и целых коллективов «УЗ», которые жалуются на грубые нарушения трудового законодательства, растраты, присвоение и нецелевое использование ресурсов предприятия.

На то время председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, комментируя это заседание ВСК, выразил надежду, что инициированный комиссией вопрос рассмотрения компетенции правления компании является недоразумением.

ВСК была создана в Верховной Раде 27 января. Председателем ВСК избрана народный депутат Юлия Гришина (фракция партии "Слуга народа"), ее заместителем - член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федор Христенко. В состав комиссии также вошли народные депутаты из фракций "Слуги народа", "Батькивщины" и групп "Партия "За будущее" и "Доверие".