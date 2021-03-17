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НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки в январе
17:28 16.03.2021 |
Украинские банки по итогам января 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, наиболее прибыльным в январе был Приватбанк - 1,535 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Также в топ-5 самых прибыльных банков Райффайзен Банк Аваль - 380 млн грн, ПУМБ - 338 млн грн, ОТП Банк - 193 млн грн и Альфа-Банк - 186 млн грн.
В общем 63 из 73 действующих банков получили 4,097 млрд грн прибыли - 10 банков показали убытки на 48 млн грн.
Так, Правэкс Банк показал 17 млн грн убытков, Юнекс Банк - 5,15 млн грн, Первый инвестиционный банк - 3,73 млн грн.
БТА Банк - 3,5 млн грн, УБРР - 3,2 млн грн, Агропросперис Банк - 2,36 млн грн, Альпари Банк - 1,7 млн грн убытков.
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