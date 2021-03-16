Дубилет и еще два топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов

Генеральній прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций - их подозревают в растрате 8 млрд гривень.

Об этом руководительница Офиса генпрокурора сообщила в своем Facebook, НАБУ.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам "Приватбанка", - написала она 15 марта.

Она объяснила, что прежнее руководство подозревают в нанесении государству ущерба в 8 млрд гривень.

"8 млрд гривень - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления", - написала Венедиктова.

Она объясняет, что, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

"Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - отмечает генпрокурор.