Банк «Кредит Днепр» на тендере НБУ по рефинансированию на срок до 5 лет привлек 700 млн грн





Банк "Кредит Днепр" (Киев) на тендере Национального банка Украины (НБУ) 12 марта привлек 700 млн грн рефинансирования под 6,5% на срок от 1 до 5 лет, сообщается на сайте центробанка в понедельник.

Согласно сообщению, НБУ также удовлетворил заявки на рефинансирование на срок до 5 лет банка "Альянс" (500 млн грн), КИБа (413 млн грн), РВС Банка (230 млн грн), МетаБанка (154 млн грн), банка "Конкорд" (150 млн грн) и Укрбудинвестбанка (145 млн грн).

Нацбанк также удовлетворил соответствующие заявки ПИБа (60 млн грн), банка "Украинский капитал" (50 млн грн), Кристалбанка (44 млн грн), АП Банка (25 млн грн) и банка "Сич" (13 млн грн).

Помимо того регулятор предоставил 90-дневное рефинансирование на 100 млн грн Международному инвестиционному банку (МИБ).

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 42 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 57,92 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года и на 12 марта 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 11 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 68,81 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 19 марта, а на срок от года до пяти лет - 9 апреля.

