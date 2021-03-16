Суд арестовал имущество, которое фигурант дела «ПриватБанка» переписал на жену

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество лица, с которым подозреваемый по делу ПриватБанка проживает одной семьей, но не состоит в браке.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС в Фейсбуке, передает Укринформ.

«12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на решение следственного судьи ВАКС от 26.02.2021, которым частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО «КБ «Приватбанк». По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора », - говорится в сообщении.

В частности, суд отменил решение следственного судьи в части отказа в удовлетворении ходатайства относительно наложения ареста на депозитный счет, на котором размещены денежные средства, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав, зарегистрированных на лицо, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не состоит в браке.

«В этой части суд решил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих лицу, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке », - сообщают в суде.

Отмечается, что решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет объявлен 17 марта. Судья Калугина И.О. выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.

По данным СМИ, речь идет об имуществе, которое бывший заместитель председателя ПриватБанка после задержания в аэропорту Борисполь переписал на гражданскую жену.

Как сообщалось, ВАКС применил к экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, то есть до 22 апреля.

В то же время решением суда бывшему топ-менеджеру ПриватБанка была определена возможность внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.

За него внесли 52 млн грн залога.

Ранее трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения экс-первому заместителю председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк».