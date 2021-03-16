Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд арестовал имущество, которое фигурант дела «ПриватБанка» переписал на жену
08:36 15.03.2021 |
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на имущество лица, с которым подозреваемый по делу ПриватБанка проживает одной семьей, но не состоит в браке.
Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС в Фейсбуке, передает Укринформ.
«12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на решение следственного судьи ВАКС от 26.02.2021, которым частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на имущество, а именно: жилые дома, земельные участки, транспортные средства бывшего первого заместителя председателя правления ПАО «КБ «Приватбанк». По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора », - говорится в сообщении.
В частности, суд отменил решение следственного судьи в части отказа в удовлетворении ходатайства относительно наложения ареста на депозитный счет, на котором размещены денежные средства, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав, зарегистрированных на лицо, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не состоит в браке.
«В этой части суд решил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих лицу, с которым подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке », - сообщают в суде.
Отмечается, что решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет объявлен 17 марта. Судья Калугина И.О. выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.
По данным СМИ, речь идет об имуществе, которое бывший заместитель председателя ПриватБанка после задержания в аэропорту Борисполь переписал на гражданскую жену.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, то есть до 22 апреля.
В то же время решением суда бывшему топ-менеджеру ПриватБанка была определена возможность внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.
За него внесли 52 млн грн залога.
Ранее трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.
12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения экс-первому заместителю председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
|Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дубилет и еще два топ-чиновника «Приватбанка» получили новые подозрения в растрате 8 миллиардов
|Банк «Кредит Днепр» на тендере НБУ по рефинансированию на срок до 5 лет привлек 700 млн грн
|Суд арестовал имущество, которое фигурант дела «ПриватБанка» переписал на жену
|СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС
|Набсовет «Нафтогаза» поддерживает раздел активов «Укрнафты» с миноритариями
|Выпуск еврооблигаций критически важен для реализации стратегии «Нафтогаза» – глава набсовета
Это интересно
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM
|Фейковый блокировщик рекламы уличили в майнинге Monero
|Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму
|США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности