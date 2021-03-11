Энергоатом завершил прошлый год с чистым убытком ₴4,8 миллиарда – StateWatch

В 2020 году ГП «НАЭК «Энергоатом» понесло чистые убытки на сумму 4,8 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана Энергоатома за 2020 год, сообщается на сайте экспертной организации StateWatch.

Согласно финансовому плану, 2020 год ГП «НАЭК «Энергоатом» должно было закончить с прибылью в сумме 1,6 млрд грн. При этом, чистые убытки компании за указанный период составили 4,8 млрд грн.

В IV квартале прошлого года Энергоатом улучшил финансовый результат, тогда как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.

Среднее количество трудоустроенных лиц на Энергоатоме по итогам 2020 года составило 33 816 человек. Среднемесячная заработная плата руководителя компании составила в прошлом году 241,5 тыс. грн, члена правления - 236,7 тыс. грн, административного персонала - 49,5 тыс. грн, работника - 31,9 тыс. грн.

Как сообщал Укринформ, по результатам 2019 года ГП «НАЭК «Энергоатом» отчиталось о 3,8 млрд грн прибыли. В 2018 году прибыль компании составила 4,6 млрд грн.

Финансовое положение Энергоатома могло быть еще хуже, если бы компании не снизили обязательный объем электроэнергии, который должен продаваться в рамках возложения специальных обязанностей (ПСО).

Об этом говорится в комментарии эксперта аналитического центра DiXi Group Богдана Серебренникова, которым располагает Укринформ.

"Финансовое положение Энергоатома могло быть еще хуже, ведь в 2020 году объем электроэнергии, которую компания должна была продавать в рамках ПСО по регулируемой цене, был снижен Кабмином с 85% до 50-55% от выработки, а сама цена выросла с 10 до 150 грн/МВт-ч", - отметил эксперт.

По его словам, в результате возложения специальных обязанностей на НАЭК "Энергоатом", регулируемая цена продажи электроэнергии была на уровне 11% от рыночной, ориентировочная потеря потенциальной выручки компании в 2020 году составила около 40-45 млрд грн.

"Главным фактором, влияющим на экономическую деятельность НАЭК "Энергоатом" в 2020 году, были условия продажи выработанной АЭС электроэнергии", - отметил эксперт.

На каждом проданном в рамках механизма ПСО мегаватте Энергоатом недополучал около 1191 грн. То есть ориентировочная потеря потенциальной выручки компании в 2020 году составила около 40-45 млрд грн, по сравнению с тем, если бы НАЭК продавала всю электроэнергию по "свободными" ценам, заметил специалист.

Эксперт обратил также внимание на цепную задолженность, образовавшуюся на рынке электроэнергии в прошлом году, в результате которой Энергоатом имел не только долги, но и дебиторскую задолженность.

Как сообщал Укринформ, 20 мая 2020 года Кабмин на своем заседании уменьшил с 85% до 80% обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В начале августа 2020 года долю электроэнергии, которую НАЭК «Энергоатом» продавал по механизму ПСО, уменьшили еще раз - с 80% до 50-55%.

Согласно законодательству, компания должна продавать около половины своей электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках механизма возложения специальных обязанностей с целью сохранения низких цен для населения.

ГП «НАЭК «Энергоатом» было создано в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Украине.