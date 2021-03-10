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НКРЭКУ сохранила тариф для Укрэнерго на II квартал 2021 года на действующем уровне
16:57 10.03.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на своем заседании в среду отказалась от предыдущего решения повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» с 1 апреля с 293,93 до 300,60 грн/Мвт*ч.
Основанием для повышения тарифа на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» на 2021 год было включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель» (ГарПок). Свое решение регулятор аргументировал появлением других компенсационных источников у НЭК «Укрэнерго» для обслуживания кредитов госбанков общей суммой 10,25 млрд грн.
«Основными факторами того, что удалось и заложить расходы на кредит и сохранить тариф на действующем уровне, являются курсовые разницы, и главное, что мы видим тенденцию на снижение объема выработки электроэнергии возобновляемыми источниками энергии относительно прогнозного баланса», - сообщил в ходе заседании глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
В то же время Тарасюк не исключил возможности повышения тарифа на передачу для Укрэнерго, начиная с третьего квартала 2021 года, если средства из госбюджета на финансирование «зеленой» генерации не будут выделены.
«Согласно нашим прогнозам, уже с третьего квартала нам, наверное, не удастся оставить тариф на текущем уровне, если мы все вместе не приобщимся к практическому применению этой нормы», - резюмировал он.
Действующий тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго в размере 293,93 грн/МВт*ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.
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