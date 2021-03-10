НКРЭКУ повысила с 1 апреля тариф на услуги поставщика «последней надежды»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги поставщика «последней надежды» по электроэнергии - государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение энергетический регулятор принял на своем заседании 10 марта.

"Уровень тарифа на услуги поставщика «последней надежды» на II квартал 2021 года, рассчитанный в соответствии с методикой, составляет 360,62 грн/МВт-ч, без учета налога на добавленную стоимость. Изменение - на +16,2% от уровня тарифа предыдущего расчетного квартала 310,36 грн/МВт-ч (без учета налога на добавленную стоимость)", - говорится в проекте решения.

В соответствии с пунктом 2.3 главы 2 Методики НКРЭКУ обнародует тариф на услуги поставщика «последней надежды» на официальном веб-сайте не позднее чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Датой вступления в силу постановления определено 1 апреля 2021 года.

В соответствии с Постановлением КМУ от 12 декабря 2018 года № 1023-р "Об определении государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" указанное предприятие будет выполнять обязанности поставщика "последней надежды" с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года