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«Метинвест» стал собственником крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
17:43 05.03.2021 |
Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест", сконцентрировала контрольный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля.
Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", в состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей, вблизи коксохимических предприятий группы.
В частности, шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года, минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методике JORC составили 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.
Свято-Варваринская обогатительная фабрика - одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.
В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, а производство угольного концентрата - 3,2 млн тонн, что на 39% больше, чем в 2018 году.
"Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря тому, что "Метинвест" приобрел 24,77% акций этого бизнеса в июле 2018 года, а также опциона на приобретение оставшихся 75,22% в других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе, обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году.
В 2019-2020 годах, учитывая потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. В итоге по состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность Покровской угольной группы составила $535 млн. В основном, это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году.
"Это важное для нас приобретение. В последние несколько лет группа испытывала постоянный дефицит в коксующемся угле. Теперь же мы достигли полного самообеспечения этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще прочнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии", - прокомментировал приобретение гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.
Как сообщалось, согласно отчетности группы "Метинвест" за 2020 год, компания планирует сконцентрировать 99,99% в Покровском угольном бизнесе до конца 2022 года.
Напомним, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение нидерландской Metinvest B.V. на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"
Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.
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