Финансовые новости
- |
- 05.03.21
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
УкрСиббанк стал пятым уполномоченным НБУ банком
17:03 05.03.2021 |
Нацбанк предоставил АО «УкрСиббанк» статус уполномоченного по хранению запасов наличности регулятора, теперь он будет обеспечивать наличными другие банки в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор объясняет, что отныне Укрсиббанк будет обеспечивать другие банки в регионах наличными, а также принимать от них ее излишки и изношенные деньги. Отмечается, что банк обладает кассовыми центрами в крупных украинских городах и разветвленной сетью обособленных подразделений в Украине в целом.
Таким образом НБУ продолжает делегирование части своих функций в регионах другим участникам рынка для перехода от частично делегированной модели организации наличного обращения, что сейчас существует в Украине, на делегированную модель.
Такая модель организации наличного обращения заключается в передаче части функций регулятора банкам и Cash-in-Transit (СІТ)-компаниям.
На сегодня, добавляют в НБУ, функции хранения запасов наличности Нацбанка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине планируют разрешить двойное гражданство с Евросоюзом, - Кулеба
|Зеленский достигает планки, за которую не падал никто, кроме Ющенко - политолог Алексей Голобуцкий
|«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского
|Банкиры 5 марта обвалили курс доллара на межбанке из-за повышения учетной ставки НБУ и ожиданий локдауна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|УкрСиббанк стал пятым уполномоченным НБУ банком
|В Укроборонпроме раскрыли детали производства вертолетов по лицензии США
|Шмыгаль говорит, что не слышал о законопроекте про национализацию «Мотор Сичи»
|Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ
|Коломойский лично участвует в переговорах о разделе «Укрнафты» - глава «Нафтогаза»
|Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу «Энергоатома» − премьер-министр
|Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса
Это интересно
|Samsung поможет Mastercard внедрить сканеры отпечатков пальцев в банковские карты
|Microsoft представила платформу для запуска ИИ-моделей на edge-устройствах
|Когда закончится пандемия? Ответы экспертов
|Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался
|Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship